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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

6 قواعد تعلمناها من أسلوب ديانا في الأزياء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:43 م
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
شيماء دهب
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كانت الأميرة ديانا واحدة من أكثر الأميرات شهرة وحبًا، حيث وراء الابتسامة الخاصة بها، بريق وشيء مثير للإعجاب، حيث تهتم بالتفاصيل، فهي تعد أيقونة من أيقونات الموضة.

ووفقًا لموقع BRIGHT SIDE يوجد قواعد من جانب ديانا خاصة بالموضة وهذا ما يتم رصده خلال السطور التالية:-
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
1-تضيف تفاصيل عدة لملابسها
تعتبر الأميرة ديانا من الأميرات التى تعمل على إضافة بعض الإكسسوارات التى تساعد مظهرها على أن يصبح بصورة أفضل، على سبيل المثال تُفضل التيجان فإضافتها يعد من الأشياء البسيطة ولكنها الفارقة في مظهر الفستان في النهاية.
زفاف الأميرة ديانا
زفاف الأميرة ديانا
2-حدوة الحصان
تفضل شكل الإكسسوارات على هيئة حدوة حصان، وذلك قامت بإرتداؤه على فستان زفافها، ووصفته إحدى المصممات أنه صُنع خصيصًا لها وكان ذهب عيار 18 ومرصع بالألماس الأبيض.
جوارب الأميرة ديانا
جوارب الأميرة ديانا
3- الجوارب
تعد الجوارب من القطع الأساسية داخل دولاب الأميرة ديانا وغالبًا ما يتم تطابق الجوارب مع ملابسها بالكامل للحصول على إطلالة مرتبة وأنيقة.
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
4- أسورة مميزة
كان للأميرة ديانا أسورة مميزة تحمل حروف طفليها ويليام وهاري، وكانت هدية من زوجها الأمير تشارلز.
قفازات
قفازات
5- قفازات غير متطابقة
لديها أسلوب شخصي خاص بها، فقد ارتدت ذات مرة قفازات لا مثيل لها في الحدث الرسمي، كأس الكرة الأمريكية، أثبتت ديانا، أنها على استعداد دائمًا لتجربة شيء جديد وتجاوز حدود أسلوبها، أنها يمكن أن تبدو مذهلة دائمًا.
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
6- الكحل الملون
الأميرة ديانا تتميز بالكحل الملون في خطوة جريئة باستخدام الكحل الحاد الذي غالبًأ ما يحمل اللون الأزرق، وكانت بالطبع مناسب لها ويزيدها جمالًا.


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