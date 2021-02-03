مصادرة 23 شيشة في حملة على المقاهي بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي، وأسفرت عن ضبط 5 مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح الفوري ودفع الغرامة، كما تم تحرير 10 محضر إشغال طريق، و5 محاضر بائع متجول، و4 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية، وضبط 23 شيشة.يأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.