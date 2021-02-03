مصادرة 23 شيشة في حملة على المقاهي بالأقصر
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:28 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي، وأسفرت عن ضبط 5 مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح الفوري ودفع الغرامة، كما تم تحرير 10 محضر إشغال طريق، و5 محاضر بائع متجول، و4 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية، وضبط 23 شيشة.
يأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.