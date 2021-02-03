الكرملين: روسيا ستزود إقليم «دونباس» بلقاحات كوورونا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بحاجة إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى أنه لن تقدم أي دولة اللقاحات باستثناء روسيا.وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية - "بالطبع الناس هناك بحاجة إلى لقاح أيضا، ولن يقوم أحد بتوفيره لهم إذا لم نفعل ذلك".وذكر المتحدث باسم الكرملين ضرورة الاتصال بالحكومة للحصول على المزيد من المعلومات حول المواعيد المحتملة.يُشار إلى أن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك قد صرحتا في وقت سابق بأنهما تتوقعان تسليم اللقاح الروسي هناك في يناير 2021، ستُمنح المجموعات المعرضة للخطر بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية ومجموعات معينة من ضباط إنفاذ القانون فرصة للتلقيح أولا.