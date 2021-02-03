83 مليون دولار قيمة الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا

قال تميم الضوى المدير التسويقى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن ألمانيا أكبر دول الاتحاد الأوروبى التى تستورد من مصر، حيث شهدت الصادرات المصرية إلى ألمانيا تطورًا كبيرًا خلال الفترة من عام 2013 حتى 2019، وبلغت قيمتها 77 مليون دولار فى 2019.وقال إن الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا بلغت قيمتها 83 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020 بمعدل نمو 8% مقارنة بعام 2019 رغم جائحة كورونا وإغلاق الكثير من الأسواق التجارية حول العالم ومنها دول الاتحاد الأوروبى.وأضاف الضوى خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس لبحث فرص التصدير إلى ألمانيا، إن أهم السلع التى تصدرها مصر إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020 هى الفراولة المجمدة التى تحتل فيها مصر الصدارة العالمية فى تصديرها وبلغت قيمتها 26 مليون دولار وتمثل هذه القيمة نسبة 32% من صادرات مصر الغذائية، ويليها البذور والثمار الزيتية بقيمة تصديرية بلغت 15 مليون دولار، والبصل المجفف بلغت قيمته 8 مليون دولار، ومحضرات الخضر بقيمة 6 مليون دولار، والزيوت والمنتجات العطرية 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى الخضار المجمد بقيمة 3 مليون دولار، والخضار المخلل 1.6 مليون دولار، ولفت إلى أن السوق الألمانى يستوعب السلع والمنتجات من أصل زراعى مصرى وخصوصا الخضر والفاكهة المجمدة والخضر والفاكهة المجففة.