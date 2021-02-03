جبالي: مجلس النواب يضرب أرقاما قياسية في أعداد المتحدثين

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الجلسات العامة للمجلس تضرب أرقاما قياسية في أعداد المتحدثين.وأضاف جبالي: "في كل يوم يتم تسجيل رقم قياسي في عدد المتحدثين داخل الجلسة العامة، سبحان الله كل يوم بنضرب رقم قياسي".جاء ذلك بعد غلق باب المناقشة، وتعقيب النواب على بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي ألقاه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.