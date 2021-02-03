استمرار برنامج مجموعات التقوية لطلاب الإعدادية بالوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على مواصلة العمل ببرنامج مجموعات التقوية لطلاب الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية المختلفة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور وتخفيف العبء عليهم.و شهدت المدارس الإعدادية بإدارة الفرافرة التعليمية منذ الصباح الباكر، إقبالا من الطلاب وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة منها ارتداء الكمامة الواقية والتباعد بين الطلاب داخل قاعات المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم، كما شهدت قرى الثمانين بإدارة باريس التعليمية محاضرات بمادة الدراسات الاجتماعية ومراجعات نهائية للمنهج الخاص بالفصل الدراسي الأول، وسط تفاعل إيجابي متميز للطلاب وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.ووسط إجراءات احترازية مشددة مدارس بلاط الإعدادية تستقبل طلابها وتنفيذ مجموعات التقوية (مادة الرياضيات - مادة اللغة الإنجليزية )، ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذ مجموعات التقوية بمدارس إدارة الخارجة التعليمية والمراجعات النهائية لمناهج الفصل الدراسي الأول.وشهدت مدارس إدارة الداخلة التعليمية عدد من المحاضرات بمواد الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد