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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قرار جديد من وزارة الصناعة بشأن السيارات المستوردة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:25 م
السيارات المستوردة
السيارات المستوردة
دعاء أبو العزم
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أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل قانون قانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد وتصدير السيارات.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عدد 3 فبراير لسنة 2021، قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع رقم 31 لسنة 2021، بتعديل المادة 22 من القانون المشار إليه.

وجاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه «يشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم ثلاثة بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل».

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