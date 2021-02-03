وزير الكهرباء: لم نقم بتعيينات جديدة والعدد الموجود أكثر من المطلوب

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقرى والنجوع، قائلًا: كنت مستاء ولا أزال حيال بعض خدمات توصيل الكهرباء في عدد من القرى.. وبقول لهم محتاج أبعد واحد في القرية يحصل على نفس كفاءة الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفصل مكان لها، وإلا فإننا لا نؤدي عملنا الحقيقي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.وقال شاكر، إنه لن يتخيل أحد حجم المنصرف على تطوير أفرع القطاع المختلفة، مشيرًا إلى أن المنصرف للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع بنهاية العام الحالي ستقدر بنحو 36 مليار جنيه، وتم الاستلاف من البنوك المصرية مبلغ قدره 20 مليار جنيه.وأشار شاكر، إلى الدور التي قامت به الحكومة لدعم القطاعات المتضررة، لاسيما مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها قطاع السياحة، بقوله: مأجلين التحصيل في قطاع السياحة لفترة طويله من الزمن.وبرر الدكتور محمد شاكر، الاستعانة بشركة شعاع في قراءة العدادات دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في قطاع الكهرباء، لأن فترة وجود "شعاع" مؤقتة.وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أننا نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع لا تحتاج لقراءة، قائلا: لذلك كانت الاستعانة بهم لمدة بسيطة.وتابع الوزير: لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل، لافتا إلى أن العاملين في قطاع الكهرباء أكثر من العدد المطلوب.وأكد وزير الكهرباء، أن أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة.وجدد التأكيد على أنه يستجيب لأي طلب من شأنه تحسين الخدمة، مشيرا إلى أنه لن يلبي أي طلبات بشأن التعيينات.وقال: أي خلل في أي مكان نتعامل معه، نحن لسنا أنبياء، متابعا: نحن مستعدين لمحاسبة أي فساد وإصلاحه، ومهما كان من قام بهذا الخلل سيتم محاسبته.