إطلاق سراح قاصرين شاركوا في احتجاجات بموسكو

أعلنت أمينة المظالم لحقوق الأطفال في موسكو، أولجا ياروسلافسكايا، أن أكثر من 30 طفلا اعتقلوا في تجمعات غير مرخصة في موسكو أمس الثلاثاء، تم إطلاق سراحهم.وقالت ياروسلافسكايا، اليوم الأربعاء: "لقد تم يوم أمس الثلاثاء نقل أكثر من 30 طفلا إلى مركز الشرطة، وذلك فقا لمعلوماتنا".وأضافت: "تم استدعاء أولياء أمور هؤلاء الأطفال، وتم إطلاق سراحهم، ونحن نراقب الوضع، حيث لا توجد شكاوى حتى الآن". وتابعت ياروسلافسكايا: "إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون للمشاركة في حل هذه المشاكل".يُذكر أن احتجاجات غير مصرح بها نُظمت في عشرات المدن الروسية في وقت سابق، بينما حذرت وزارة الخارجية الروسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.وأصدرت محكمة سيمونوفسكي في موسكو حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام أمس الثلاثاء، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.