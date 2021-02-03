رصد تعديات جديدة على الأراضى الزراعية غرب الأقصر
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:41 م
هدى الأميرطباعة
في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، كلف العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة، وتحت إشرافه شخصيًا لرصد أى تعديات ورزالتها فى المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال المرور اليومى تم رصد عدد 3 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية البعيرات بمساحة 700متر تقريبًا وحالة تعدٍ بقرية الغربى قامولا مساحة 40 متر أسوار، وعدد ٢ حالة تعدٍ بقرية الضبعية بمساحة ٣٧٠ مترًا.
وقام بالمرور كلا من حجازي النحاس، نائب رئيس المدينة، ومسئولى المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية ورؤساء القرى كلا فى اختصاصه.
تمت الإزالة الفورية لجميع حالات التعدي واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال المرور اليومى تم رصد عدد 3 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية البعيرات بمساحة 700متر تقريبًا وحالة تعدٍ بقرية الغربى قامولا مساحة 40 متر أسوار، وعدد ٢ حالة تعدٍ بقرية الضبعية بمساحة ٣٧٠ مترًا.
وقام بالمرور كلا من حجازي النحاس، نائب رئيس المدينة، ومسئولى المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية ورؤساء القرى كلا فى اختصاصه.
تمت الإزالة الفورية لجميع حالات التعدي واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.