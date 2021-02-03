رصد تعديات جديدة على الأراضى الزراعية غرب الأقصر

في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، كلف العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة، وتحت إشرافه شخصيًا لرصد أى تعديات ورزالتها فى المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وخلال المرور اليومى تم رصد عدد 3 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية البعيرات بمساحة 700متر تقريبًا وحالة تعدٍ بقرية الغربى قامولا مساحة 40 متر أسوار، وعدد ٢ حالة تعدٍ بقرية الضبعية بمساحة ٣٧٠ مترًا.وقام بالمرور كلا من حجازي النحاس، نائب رئيس المدينة، ومسئولى المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية ورؤساء القرى كلا فى اختصاصه.تمت الإزالة الفورية لجميع حالات التعدي واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.