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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جمعية الأقزام تتسلم الكابينة المخصصة لهم بالمجان بشاطئ ستانلي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:20 م
اللواء جمال رشاد
اللواء جمال رشاد
هبه عويضه
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سلم اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، اليوم، الكابينة رقم 1069 بشاطيء ستانلي، المخصصة بالمجان إلى جمعية الأقزام المصرية، حيث تم تخصيصها بالدور الأرضي تسهيلا على أعضاء الجمعية. جاء ذلك بحضور فؤاد مصطفى إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأقزام المصرية، والوفد المرافق له.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعد وعده بتخصيص كابينة مجانًا بكبائن ستانلي للأقزام بالإسكندرية، وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته الأخيرة علي ذلك القرار.

وأعرب المتحدث عن جمعية الأقزام المصرية، عن سعادة كافة أعضاء الجمعية بالاستجابة السريعة من محافظ الإسكندرية لمطلبهم، حيث أوضح أن تخصيص كابينة بشاطىء ستانلي أدخل السعادة عليهم جميعا وجعلهم يشعرون بالكرامة والفخر وأن مطالب أعضاء الجمعية تم الاستجابة لها فعليا على أرض الواقع.

من الجدير بالذكر؛ أن محافظ الإسكندرية قد التقي بنقيب الأقزام بالإسكندرية ووعدهم بتخصيص كابينة بشاطيء ستانلي بالمجان.

وأكد الشريف أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.

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