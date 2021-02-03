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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد وزارة التخطيط يتفقد 12 مركزًا تكنولوجيًا بكفر الشيخ

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:19 م
وفد وزارة التخطيط
وفد وزارة التخطيط
عمرو الشامي
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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، اليوم الأربعاء، وفد زيارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزمي، المشرف العام على مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، والعميد ماجد كمال، مدير مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، وبحضور محمد صلاح، مدير المراكز التكنولوجية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بدائرة المحافظة نجحت في استيعاب أكثر من 192201 طلبًا متنوعًا، تتضمن 114452 طلب تصالح وتتم معالجة هذه الطلبات فور استلامها بسهولة ويسر وبشكل آمن ومميكن وفي الأوقات المحددة لكل خدمة.

ومن جانبه قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات القيادة السياسية تم إزالة كافة العقبات، وتوفير جميع الإمكانيات، وحرصت المحافظة في المقام الأول على توحيد الرسوم والمستندات ودورات العمل بدائرة المحافظة، وإعادة هيكلتها، وتطلب هذا العمل مجودًا مضاعفًا للانتهاء منه بأسرع وقت بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، ليتمكن المواطنون التقدم بطلباتهم للحصول على الخدمات الممكنة من أي موقع داخل أو خارج المحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أن المحافظة حرصت على توفير قنوات عديدة وإتاحتها للمواطنين للوصول إلى الرضا التام عن أداء هذه الخدمات،توفيرا للوقت والمجهود، يتمكن المواطنون من تقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية أو عبر البوابة الالكترونية للمحليات LGS.GOV.EG، وذلك حماية للمواطنين من انتشار العدوي، مراعاة للظروف الراهنة، والدفع الالكتروني من خلال هذه البوابة.

وأكد "البشبيشي" أن كفر الشيخ تعد الأولى على مستوى المحافظات في استخدام هذه التقنية والتواصل السريع مع العديد من الشركات التي تقدم جميع الخدمات، لتسهيل التعامل للمواطنين، كما يمكن للمواطنين تتبع تقدم سير الطلبات من خلال الرسائل النصية دون الحاجة إلى الانتقال للمركز التكنولوجي، واستلام النتيجة النهائية للطلب المقدم من خلال البريد المصري حتى موقع العميل في أي مكان داخل الجمهورية.

وأشار إلى تشكيل العديد من اللجان لمراقبة جودة الخدمة المقدمة بهذه المراكز وفحص الشكاوى المقدم من المواطنين للوصول إلى أعلى مستوى من الأداء الذي يخدم المواطنين، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لهم ويجرى العمل بكل جهد الآن لإضافة العديد من الخدمات الأخرى لهذه المراكز، لتوفير بيئة مناسبة وحياة كريمة لهم بكافة المواقع التي يرتادونها لتقديم طلباتهم للحصول على أي خدمة من خدمات المحليات ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير دورات وأساليب العمل، وتقديم أفضل الخدمات لأهالينا بالمحافظة الأمر الذي أدى إلى تخفيف الزحام وزيادة عدد الطلبات وتسهيل وسرعة الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم.

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