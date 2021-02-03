وزير المالية الكويتى: مركزنا المالى قوى لكن السيولة قاربت على النفاد

قال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة، اليوم الأربعاء، إن المركز المالى للكويت "قوي ومتين" لكونه مدعومًا بالكامل من صندوق احتياطى الأجيال القادمة الذي يشهد نموًا مستمرًا، لكنه حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة.وقال حمادة في بيان صحفي تعقيبًا على قرار وكالة فيتش تخفيض النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة" إن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية "أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة" ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.وقالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأربعاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.