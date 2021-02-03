انهيار الاقتصاد التركي.. ارتفاع جنوني في مؤشر أسعار المستهلك

أكدت صحيفة سوزجو التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.68 % في يناير 2021 مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 14.97 % مقارنة بيناير من العام الماضي، وبنسبة 12.53 % مقارنة بمتوسطات الاثني عشر شهرًا السابقة، كما ارتفع متوسط ​​أسعار 293 بندًا من أصل 415 بندًا بالمؤشر، وكان اليوسفي هو المنتج الأكثر زيادة في يناير.وأشارت الصحيفة التركية، أن المجموعات الرئيسية ذات الزيادة المرتفعة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فهي السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 24.53%، والسلع المنزلية بنسبة 23.25%، والنقل بنسبة 21.43%، أما المجموعات الرئيسية التي سجلت زيادة منخفضة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، هي الملابس والأحذية بنسبة 2.12%، والتعليم بنسبة 6.13%، وسجلت المشروبات الكحولية والتبغ زيادة 0.67%، والنقل بنسبة 1.12%، والصحة بنسبة 4.25%، والإسكان بنسبة 3.02%، والسلع المنزلية بنسبة 2.90%.وفي يناير 2021، من بين 415 سلعة شملها المؤشر، انخفض متوسط ​​سعر 92 سلعة، في حين ظل متوسط ​​سعر 30 سلعة دون تغيير، وارتفع متوسط ​​سعر 293 سلعة. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب 1.64 % مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، و16.00 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 12.26 % عن متوسطات الاثني عشر شهرًا.