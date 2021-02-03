محلل سياسي: مصر في طليعة الدول التي هبت لمساعدة لبنان

علق الدكتور علي دربج، أستاذ العلوم السياسية على زيارة رئيس الحكومة اللبنانى المكلف سعد الحريرى للقاهرة اليوم الأربعاء، قائلا إن أهميتها تندرج تحت مكانة القاهرة ودورها الإقليمي.وأضاف دربج فى تصريح لـ"الدستور": "لا يخفى أن مصر كانت في طليعة الدول التي هبت لمساعدة لبنان عقب كارثة المرفأ عبر رزمة متنوعة من المساعدات التي قدمتها للشعب اللبناني والتي كان آخرها الشهر الماضي".وأكد دربج أن مصر كان لها في الماضي حضورا وتأثيرا واضحا في عدد من الملفات اللبنانية خصوصا الرئاسية ولعبت دورا بارزا في مساعدة لبنان على تجاوز أكثر من أزمة كان مرّ بها، فضلا عن حرصها الدائم على أمن لبنان واستقراره.وتابع: "انطلاقا من هنا فإن لقاء الحريري بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في خانة إمكانية لعب مصر دورا هاما في الملف اللبناني، فضلا عن الرغبة اللبنانية بتقديم مصر يد العون من جديد والمساعدة على تحريك الأزمة الحكومة المستعصية، انطلاقا من علاقتها الممتازة مع الدول العربية المحورية كالسعودية والإمارات، إضافة إلى علاقتها الجيدة مع فرنسا المكلفة بحل الأزمة اللبنانية القائمة".واختتم دربج تصريحاته قائلا: "بعيدا عن صحة التسريبات الصحفية عن عقد لقاء بين باسيل والحريري في الإمارات بواسطة مصرية من عدمها، فإن نتائج لقاء الرئيس السيسي والحريري ستكون مرتبطة بحركة اللقاءات المصرية نحو لبنان، والتي ستعطي وحدها إشارة الدخول المصري الفاعل على خط الأزمة".