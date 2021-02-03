أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، طقس غد الخميس معتدلًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الغربية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، فيما تكون رياحًا نشطة مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وخليجى السويس والعقبة.وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض جوى على سطح الأرض، يتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا.وبالنسبة إلى حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 19 13الإسكندرية 18 11وادى النطرون 19 13طنطا 20 12شبين الكوم 19 13دمنهور 19 12بلطيم 19 12مطروح 18 13السلوم 17 09سيوة 19 08بورسعيد 20 13دمياط 19 13الزقازيق 20 13المنصورة 19 13الاسماعيلية 20 12السويس 20 13العريش 21 13رفح 20 13رأس سدر 19 10نخل 24 05نويبع 22 16طابا 22 13كاترين 16 04الطور 21 11شرم الشيخ 25 16الغردقة 25 13مرسى علم 26 14الفيوم 20 10بنى سويف 21 10المنيا 20 07أسيوط 20 06سوهاج 21 09قنا 22 10الأقصر 23 10أسوان 23 11ادفو 23 10أبوسمبل 23 10الوادى الجديد 21 06شلاتين 26 18أبو رماد 24 18حلايب 25 21رأس حدربة 25 20