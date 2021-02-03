تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، والدكتور أشرف طلعت القائم بعمل عميد كلية الطب البشري وعدد من أعضاء هيئة التدريس الجهاز الإداري بكلية الطب البشري، اليوم الأربعاء، الأعمال النهائية الخاصة بمعامل كلية الطب البشري من أعمال فرش وتجهيز وتأثيث معامل الكائنات الدقيقة والمناعة "Microbiology Lab"، والكيمياء الحيوية "Biochemistry Lab"، ووظائف الأعضاء "Physiology Lab".كما تفقدا معمل الطفيليات “Parasitology Lab”، ومعمل علم الانسجة “Histology Lab"معمل علم الامراض “Pathology Lab"، ومعمل علوم الادوية “Pharmacology”، ومعمل الطب الشرعي والسموم “Forensic Medicine Lab"، و معمل الصحة العامة وطب المجتمع “Community Medicine Lab"، ومعمل التشريح “Anatomy Lab"، و معمل المهارات الطبية “Medical Skills Lab"، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات النهائية الممهدة لتشغيل كلية الطب البشري واستقبال الطلاب والطالبات الجدد، والتي ستعد إضافة قوية ومميزة للجامعة خاصة والمجتمع الدمياطي.