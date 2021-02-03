تدريب 30 من موظفي الخدمات الجماهيرية بكفر الشيخ على لغة الإشارة

تشهد محافظة كفر الشيخ اهتمامًا غير مسبوق بالتدريب وتنمية رأس المال البشري، باعتباره أحد المحاور الأساسية للارتقاء بكفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة ومهاراتهم،بتزويدهم بكل ما هو جديد في مختلف التخصصات والمجالات لأداء الأعمال المسندة إليهم بكفاءة عالية، وذلك في إطار توجيه القيادة السياسية بناء الإنسان والاستثمار فيه من اهم أولوياتها برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ.وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وضع خطة لتطوير منظومة التدريب الإداري بالمحافظة، شملت إعادة هيكلة التدريب الإداري وتقسيماتها الداخلية من وحدات متخصصة، وإعداد لائحة التدريب التي ضمت معايير تنفيذ البرامج وآليات الترشيح ومتابعة الاداء وقياس أثر العائد من الاستثمار في التدريب بالمنظومة ككل، ولم تغفل الخطة دور التقنية،فتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمحافظة تضم كافة المستفيدين من البرامج لضمان العدالة في توزيع الفرص التدريبية للجميع،وإنشاء صفحة للتدريب الإداري على بوابة المحافظة الإلكترونية لبث أخبار ونشرات التدريب وخطط البرامج على مدار العام.وأكد نور الدين، أن المحافظة شهدت توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية للإشراف على تطوير إدارة التدريب الإداري بالمحافظة وتقديم الاستشارات الفنية للإدارة في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية لنمذجة الأكاديمية ومحاكاتها على أرض كفر الشيخ، ولايزال العمل مستمر على تطوير البنية الأساسية والقدرات البشرية والمؤسسية للتدريب الإداري بالمحافظة لاستثمار كافة الإمكانات البشرية بالمحافظة، وصولاُ لجيل من الموظفين القادرين على العطاء بتفاني وكفاءة،لتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على مستوى الخدمات التي تليق بهم.وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، حمل عام 2020 العديد من الطفرات النوعية في مجال تدريب العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، فتمكنت المحافظة في عدة أشهر من تدريب 400 موظف حكومي تحولوا إلى 400 مسؤول حكومي محترف بعد أن حصلوا على تدريب ضمن مبادرة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات بإشراف ومتابعة إدارة التدريب الإداري بالمحافظة، بالإضافة لتدريب 20 موظفًا من موظفي الديوان العام تخرجوا من البرنامج المتفرد "ديواني كفء " على يد الاكاديمية الوطنية للتدريب قلعة التدريب والتغيير بالمحافظة. ولأول مرة بالجمهورية في برنامج ولد من رحم التدريب الإداري بمحافظة كفر الشيخ بداية من الاسم مرورا بالمحتوى التدريبي المتفرد والمعد بعناية ودقة وصولاُ للمخرجات التدريبية عالية الجودة ليتم تبنيه من وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب تمهيدا لتعميمه في محافظات أخرى بعد نجاحه.وأضاف نائب المحافظ، أنه تم تدريب 2000 من معلمي الصفوف الأولى بالشراكة مع مؤسسة سلاح التلميذ وبإشراف مشترك بين التدريب الإداري والتربية والتعليم بالمحافظة،للتعريف بمنظومة المناهج الجديدة في التعليم،ورفع جودة مخرجات التعلم، مؤكدًا أن عدد المقاعد التدريبية التي شغلتها المحافظة من موظفي الديوان والوحدات المحلية 80 مقعدًا ضمن خطة تدريب وزارة التنمية المحلية، بمركز تدريب سقارة،بنسبة تغطية 97% للمقاعد التدريبية المخصصة للمحافظة ضمن خطة التدريب للعام 20202021،فضلا عن تحقيق 15 مركزًا ضمن المراكز الأولى في تلك الدورات على مستوى الجمهورية بنسبة تتجاوز 35% من البرامج التي شارك فيها موظفي المحافظة، بالإضافة ل 20 نائب رئيس وحدة محلية تلقوا تدريبًا تقنيًا وميدانيًا عال الجودة على يد خبراء من الجهاز المركزي للتعمير ضمن برنامج " فنيات الرصف ومتابعة أعمال الطرق " بالمحافظة، كما تدريب 25 مدير تخطيط بالديوان العام والمديريات الخدمية بالبرنامج التدريبي " مفاهيم التخطيط لمسئولي تخطيط المحافظات " والذي قدمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمحافظة،لرفع كفاءة العاملين بمجال التخطيط والمتابعة بكافة القطاعات، بالإضافة إلى 81 مستفيدًا من برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " التحول الرقمي،دعم اتخاذ القرار، الفساد الإداري،والمعلومات ودورها في إدارة الأزمات " ضمن بروتوكول الوزارة مع وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى 10 قيادات صف ثان وموظفي الديوان العام والوحدات المحلية بما فيهم مديروا إدارات ونواب رؤساء مدن وبؤساء أقسام تلقوا تدريبهم بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.وأضاف كريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالمحافظة، أن فريق استشاري من الخبراء الحقوقيين قد شارك في تدريب 15 من مسئولي الوحدات الرئيسية والفرعية بالمحافظة في المجال الحقوقي،لتفعيل دور تلك الوحدات، مؤكدًا أنه بالرغم من صراع مؤسسات الدولة مع جائحة كورونا وإيقاف المخصصات المالية التي كانت تمثل الشريان الوحيد لإدارة التدريب الإداري بالمحافظة، إلا أن الإدارة أبت إلا أن تمارس دورها في تنفيذ العديد من المبادرات بنظام "نقل المعرفة knowledge transfer والتطوير الذاتي self-development" من خلال مبادرات شملت الاعتماد على الكوادر المتخصصة من مدربي المحافظة من خريجي TOT Advanced في مجالات " الموارد البشرية والتدريب – الشئون المالية – المراكز التكنولوجية –وحدات الجيومكانية " في تقديم برامج وورش عمل لتطوير أداء العاملين بالمحافظة ضمن خطة تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بالإضافة إلى تدريب 35 من مديري مراكز المعلومات وإدارات التحول الرقمي على آليات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 بتقنية التدريب عن بعد online training على يد أحد الكوادر المتخصصة من خريجي برنامج "ديواني كفء".وأضاف السماحي، أنه قد تم تدريب 30 من موظفي الخدمات الجماهيرية بإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية على لغة الإشارة، كأحد إبداعات التدريب الإداري، تيسيرا على ذوي الاحتياجات الخاصة من تلك الفئات والذي تم تنفيذه بالتعاون من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى تدريب 37 من مسئولي وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظة يحصلون على تدريب عن يعد في فنيات التعامل مع برامج ARC ومنظومة الجيومكانية وذلك لرفع كفاءة المنظومة بالديوان والوحدات التابعة للعمل بكفاءة ودقة ولا سيما في رصد المخالفات في ملف التصالح على مخالفات البناء، كما تم عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان " خدمة العملاء فن واستدامة " قدمها أحد المتخصصين من خريجي ديواني كفء لموظفي الشباك في إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة لدعم وتوطيد سبل تيسير الخدمة لمتلقيها.