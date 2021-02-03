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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر: نقل 1800 راكب بين مطارات مصر والسعودية قبل تعليق الطيران (خاص)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:10 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، حتى الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، 6 رحلات دولية إلى مختلف المطارات السعودية، قبل تفعيل تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بعد قرار السلطات الأمنية السعودية بتعليق الرحلات القادمة من 20 دولة على مستوى العالم ومن بينها مصر، نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا القاتل بشكل مخيف بالمملكة، وفق مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر تسيير رحلات تابعة لشركة مصر للطيران إلى مطارات المدنية المنورة وجده والرياض والدمام ورحلة من مطار برج العرب إلى القصيم، لنقل أكثر من 1800 راكب بمختلف الجنسيات المصرية والأجنبية، قبل ساعات من تفعيل قرار التعليق.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الوطنية للطيران تواصل تسيير رحلات جوية بين البلدين لنقل المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، كما سيتم تسيير طائرات ذات الطرازات المتوسطة والعريضة مثل 321 إيرباص نيو وبوينج 737 800 وإيرباص 330 وبوينج 777 لاستيعاب الحركة الركابية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تعليق الرحلات بين البلدين لفترة زمنية غير معلومة.

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