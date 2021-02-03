وثائق تكشف تجنيد خلية إيران الإرهابية بأوروبا لشاعر معارض

نشرت "العربية نت" وثائق جديدة حول خلية إيران التي ستحاكم بتهم الإرهاب، في محكمة أنتويرب في بلجيكا يوم غد الخميس 4 فبراير، لإصدار حكم ضد الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، قائد الخلية وأعضائها والمتهمين بارتكاب عمليات إرهابية في أوروبا من خلال محاولة تفجير مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، قرب العاصمة الفرنسية باريس، في يونيو 2018.ويحاكم أسدي مع ثلاثة متهمين آخرين وهم كل من الزوجين المقيمين في بلجيكا أمير سعدوني ونسيمة نعامي، اللذين حملا القنبلة لتفجيرها داخل صالة المؤتمر، وكذلك مهرداد عارفاني الذي كان يشرف على العملية.وكشفت الوثائق أن مهرداد عارفاني، الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية في 30 يونيو 2018 في منطقة فيلبنت حيث موقع المؤتمر، ثم تم تسليمه إلى الشرطة البلجيكية في 20 يوليو 2018 تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإيرانية وتكليفه برصد ومتابعة تحركات "مجاهدي خلق" الذي سجن سابقا في إيران بسبب مناصرتها.وكان مهرداد عارفاني (57 عاما) يقدم نفسه ككاتب وشاعر علماني تقدمي في فرنسا، وفي نفس الوقت يعرف نفسه كمناصر لمنظمة "مجاهدي خلق" ويشارك في بعض أنشطتها.وأثارت أشعار عارفاني جدلا في ديوانه لأن بعضها تناولت الذات الإلهية، ما سلط الضوء على مدى استغلال أجهزة المخابرات الإيرانية لمختلف العملاء من كافة المشارب والتوجهات لتنفيذ أعمالها الإرهابية.وتتعلق الوثائق بدور عارفاني في محاولة التفجير الفاشلة تفيد بأنه كان وقت الحادث في محطة‌ الباصات في فيلبنت، بمكان انعقاد المؤتمر، حيث كان يشرف على سير تنفيذ العملية، وقد تراسل مع أسدي حول تفاصيل التنفيذ.وكان أسدي، الملقب باسم "دانيال" والذي اعتقل في ألمانيا في 1 يوليو 2020، يحمل نفس جهاز هاتف عارفاني من نوع "نوكيا 105"، حيث خاطب الأخير باسم "أ. هود". ولم يكن في الهاتفين سوى رسائل مشفرة متبادلة بين أسدي وعارفاني حول العملية.ونفى عارفاني في المحكمة أي صلة له بأسدي، وقال في إفادته إن الهاتف يخص "شقيقه"، لكن الشرطة والادعاء العام كشفا كل تفاصيل تحركاته والهاتف الذي كان بحوزته ورقم الشريحة والرسائل المتبادلة.