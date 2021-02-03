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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير مدرسة عبدالقادر قنصوة الثانوية فى الشرقية بتكلفة 2.6 مليون جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:34 م
مدرسة عبد القادر
مدرسة عبد القادر قنصوه الثانوية في الشرقية
سارة الوردانى
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اختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولته الميدانية بمركز ومدينة منيا القمح بتفقد أعمال تطوير وصيانة مدرسة عبدالقادر قنصوة الثانوية بميت سهيل للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وذلك لتوفير بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلاب وتحسين جودة التعليم المقدم لهم.

تفقد المحافظ محيط المدرسة والفصول المدرسية، مشيدًا بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يسهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول واستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به.

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 2164 م2 وتتكون من 5 طوابق وتضم 18 فصلًا مدرسيًا وبتكلفة مالية 2 مليون و622 ألف جنيه، وتم استلام الموقع سبتمبر 2020 م وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 80% ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية نهاية الشهر الجاري.

شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء وصيانة المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

كما توجه محافظ الشرقية لتفقد مدرسة ميت سهيل للتعليم الأساسي والمُقامة علي مساحة 495 مترًا بتكلفة 8 ملايين و425 ألف جنيه والمكونة من 4 طوابق وتضم 22 فصلًا دراسيًا، مطالبًا أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بنشر الوعي بين العاملين والتلاميذ بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول، للحفاظ على جودتها واستمرارها في تقديم خدماتها التعليمية لأطول فترة ممكنة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه جار إنشاء عدد 7 مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي بتكلفة إجمالية تبلغ 42 مليونًا و300 ألف جنيه بمركز ومدينة منيا القمح.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية.

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