رئيس جامعة طنطا: خطة لدعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تدعم بقوة خطة الدولة الاستراتيجية الطموحة للتحول الرقمي في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرًا الي أن مجلس الجامعة وافق في جلسته الأخيرة على العديد من الآليات والقرارات التنفيذية بما يضمن دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بجامعة طنطا.أوضح رئيس جامعة طنطا، أن هذه القرارات شملت تنفيذ آليات التحصيل الإلكتروني الكامل للرسوم الدراسية لطلاب الجامعة، ‏وتخصيص لجنة لتنفيذ آليات الشمول المالي وتوحيد أوجه الصرف، واستخراج كارنيه إلكتروني لخريجي الجامعة ومنحهم ميزات نسبية.‏وأضاف"ذكي" إن هذه القرارات التنفيذية من شأنها تحقيق آليات إلكترونية منضبطة لتحصيل الإيرادات، وتحقيق الشفافية ومنع احتمالات الفساد المالي، وسهولة ومرونة تسديد الرسوم الدراسية للطلاب، فضلًا عن سهولة مراقبة حركة الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى توحيد آليات الحسابات البنكية ‏وأوجه الصرف.