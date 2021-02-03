«قومي الطفولة» ينظم ورشة عمل عن مشاكل الطفولة المبكرة بالفيوم

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة اليونيسف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ورشة العمل لرصد الخدمات والفجوات والتنسيق في مجال الطفولة المبكرة بمحافظات، الفيوم، وبني سويف، والجيزة خلال الفترة من 3-4 فبراير الجاري بقاعة الحديقة الدولية بالفيوم.حضر فعاليات افتتاح ورشة العمل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وإيمان أحمد زكي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيناس حجازى، مسؤول اليونيسف، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والبيئة والسكان، وديوان محافظة الفيوم ومكتب الطفولة والأمومة، والعلاقات العامة بتعليم الفيوم.وتهدف ورشة العمل إلى رصد خدمات وفجوات الطفولة المبكرة فى المحافظات المستهدفة، والتنسيق مع الجهات العاملة فى مجال الطفولة المبكرة، وبحث سبل التعاون بين الوزارات والجمعيات الأهلية المعنية والمجلس من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة والمشروعات ذات الصلة من خلال تنسيق ورش العمل.وخلال فعاليات ورشة العمل تم عرض تقديمي عن حقوق الطفل من منظور الأسرة الصغيرة، وعرض مشروع تنمية الطفولة المبكرة، كما تم تقسيم الورشة إلى مجموعات عمل لمناقشة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة في المحافظة وجودة وكفاءة تلك الخدمات وتقديم حلول لتحسين جودة وكفاءة الطفولة المبكرة.كما تم عرض أهم الحقوق الأساسية للطفل ومنها ( حق الطفل في الصحة والحياة والبقاء والنمو – وحق الطفل في التعليم والثقافة والترفيه – وحق الطفل في الحماية – وحقوق الأطفال الفقراء – وحق الطفل فى رعاية الأمومة حماية للطفولة – وحق الطفل في المشاركة) وكذلك تم عرض المادة رقم 80 من دستور مصر 2015 والخاصة بالطفل.