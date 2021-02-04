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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد سامى يصور مشاهد الأكشن لـ نسل الأغراب فى الإنتاج الإعلامى

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:43 ص
محمد سامي
محمد سامي
أمير محمد خالد
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يواصل أبطال مسلسل "نسل الاغراب" تصوير أحداث العمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2021 ويقوم ببطولته كلًا من النجمين أمير كرارة وأحمد السقا من تأليف وإخراج محمد سامي ودخل جميع أبطال المسلسل اللوكيشن الرئيسي للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير عدد من مشاهد الأكشن هناك والتي تستمر لمدة أسبوع بدأت من اليوم.

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الصعيدية ويناقش عدد من القضايا والمشاكل المجتمعية بشكل مشوق وهو من الأعمال الجماهيرية المنتظره حيث أنه أول عمل درامي يجتمع فيه النجمين أمير كرارة وأحمد السقا ويشاركهم البطولة كلًا من مي عمر وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر وأحمد فهيم ومحمد مهران ودياب ومحمد علاء وأحمد مالك وأحمد داش.

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