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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11 وفاة و1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:21 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 623 ألفًا و72 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 1275 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 595 ألفًا و869 حالة، وبنسبة شفاء 95.6%، فيما تم تسجيل 11 وفاة جديدة بإجمالي 13 ألفًا و79 حالة وفاة.

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