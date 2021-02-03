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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«صحة الشرقية»: ضبط 1449 مخالفة دوائية في حملة بمنشأة أبو عمر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:01 م
مخالفة دوائية
مخالفة دوائية
سارة الوردانى
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمنشأة أبو عمر، حملة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة منشأة أبو عمر.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1449 قرص وعبوة وزجاجة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة ما بين أدوية ومنشطات مهربة مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي محظور تداولها بالصيدليات، ومستلزمات طبية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور تداولها، وعينات طبية مجانية معدة للبيع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم 356 و359 لسنة 2020، جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة منشأة أبو عمر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

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