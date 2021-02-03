«البنتاجون» يُعلق أنشطة 42 لجنة استشارية مواليه لترامب

علقت وزارة الدفاع الأميركية البنتاجون، أنشطة 42 لجنة استشارية عين فيها الرئيس السابق دونالد ترامب عشرات من الموالين له في الأيام الأخيرة من ولايته.وفي مذكرة إلى رؤساء الإدارات والقيادات، أعلن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن أنه ستتم إعادة النظر في 42 لجنة استشارية مكلفة تقديم مشورة خارجية إلى البنتاغون في مختلف المجالات لتحديد ما إذا كانت ستحقق فوائد ملموسة للوزارة.وقال إنه سيتم بالتالي استبعاد مئات الخبراء وتعليق أنشطة العديد من اللجان حتى يونيو، حيث من المتوقع إقصاء معظم الخبراء اعتبارا من 16 فبراير.