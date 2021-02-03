بلقيس تطرح أحدث أعمالها الغنائية «حالة جديدة»

طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها "حالة جديدة" بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبدالعزيز الويس، توزيع علي المتروح والإخراج للمخرج والرابر المصري حسام الحسيني، وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية."حالة جديدة" هي الأغنية الرئيسية من ألبوم بلقيس المقبل والذي يحمل نفس الاسم، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة على المنصات الرقمية، وكانت بلقيس قد شوقت جمهورها ببرومو الكليب على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع البرومو، خاصة وأنه كشف عن أسلوب جديد في تصوير الكليب، وهو ما وعدت به بلقيس جمهورها بالبعد عن الرتابة والتكرار والأفكار التقليدية المعتادة.يذكر أن آخر أعمال المطربة بلقيس دويتو مع المطرب عيضة المنهالي، يحمل اسم "بحر ركبة"، من كلمات وألحان عيضة المنهالي، توزيع المايسترو مهند خضر.