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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قائد المنطقة المركزية ومدير الهيئة الهندسية يتابعان «حياة كريمة» بالمنوفية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:53 م
قائد المنطقة المركزية
قائد المنطقة المركزية ومدير الهيئة الهندسية
ولاء القاضى
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استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قائد المنطقة المركزية العسكرية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتفقد بعض قرى مركز الشهداء المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

و قال المهندس محمد ربيع، منسق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنوفية، أن زيارة قيادات القوات المسلحة، جاءت بناء على دعوة من محافظ المنوفية، للوقوف على أخر الاستعدادات على أرض الواقع، للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية.

وأكد منسق حياة كريمة بالمنوفية، أن تلك الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قواتنا المسلحة في إنجاح المبادرة التي تلمس كل أهالينا في القرى، وتلبية متطلباتهم في بنيه تحتيه من منشآت حيوية، ومدارس ورصف وصرف صحي ومراكز شباب وخلافه.

حضر اللقاء المحاسب محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، وأعضاء المبادرة الرئاسية في مركز الشهداء، وعدد من وكلاء الوزارة، ومديري المديريات ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء

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