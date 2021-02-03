موقع بوابة مصر الرقمية تسجيل الدخول والبيانات المطلوبة

في إطار رقمنة الخدمات التي تقدمها الحكومة المواطنين لتوفير الوقت والجهد تم إنشاء بوابة إلكترونية تحت اسم بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا ) تقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من تموين وتعليم ومرور وغيرها من الخدمات عقب إنشاء حساب إلكتروني عبر الموقع واختيار كلمة سر مناسبة تستخدمه عند أداء خدمة حكومية معينة أو متابعة إجراءات الطلب الالكتروني عقب دفع الرسوم المتغير من خدمة لأخر حيث يمكن تحميله على الهاتف المحمول لتسهيل الخدمات للمواطنين.





تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية

وتهدف بوابة مصر الرقمية في الأصل إلى الاستغناء عن تداول الأوراق والتعامل الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية ولكن غالبا ما تحتاج كل خدمة تحميل بعض الأوراق الخاصة بك خدمة يجمعهما عامل مشترك هى أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر و بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للمستخدم لسهولة التواصل معه في حالة وجود أي مشكلة أو معوق يمنع أداء الخدمة الحكومية وتختلف باقي الأوراق وفقا لخدمة المطلوبة فخدمات المرور تتطلب رخصة القيادة أو رخصة السيارة وخدمات التموين تتطلب البطاقة التموينية وهكذا.





خدمات موقع بوابة مصر الرقمية

قبل معرفة رابط موقع بوابة مصر الرقمية تسجيل الدخول والبيانات المطلوبة لإنشاء حساب يجب أن نعرف أن الموقع يقدم خدمات حكومية كثيرة المواطنين لعل أبرزها إصدار بطاقات تموينية وبدل تآلف لها وضم أفراد جدد للبطاقة التموينية بالإضافة إلى خدمات التوثيق والإستعلام عن سريان محرر مميكن و توكيل عام قضايا توكيل زواج واستقبال شكاوى المواطنين في حالة وجود معوقات.





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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوأبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة في الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور كيفية إنشاء حساب عبر الموقع والأوراق المطلوبة للحصول على كافة الخدمات الموجودة به.