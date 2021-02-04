فضل شاكر يطلق أغنية «ليه» فى أول تعاون مع الشاعرة جنان

أطلق الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد والذي حمل اسم "ليه"، على موقع "يوتيوب"، في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية جنان.وبصوته الذي يبعث الدفء بالروح يبدأ الفنان فضل شاكر استكمال إطلاق أعماله الغنائية في العام 2021، متعاونا فيها مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والتي سيتم إطلاقها تباعا خلال الفترة القادمة، تحديدا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" والإذاعات والمحطات الفضائية.أغنية "ليه" غناء الفنان فضل شاكر، ومن كلمات شاعرة الإمارات جنان، وألحان زياد يوسف، فيما قام بتوزيع العمل موسيقيًا الموزع غصين سبيروس، ومكس وماسترنج مصطفى كمال، وتم تسجيل العمل في أستوديوهات نصرت البدر - ماهر أحمد بغداد، وإشراف عام إياد النقيب."ليه" تم إطلاقها على القناة الرسمية للشاعرة الإماراتية جنان على "يوتيوب"، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الإلكترونية.