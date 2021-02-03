بـ 210 ملايين جنيه.. استكمال مشروع صرف صحي سنهوا بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية سنهوا والذي يشمل إنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 8 آلاف م3، ومحطتي رفع صرف صحي بتكلفة إجمالية 210 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء القرية والقري المجاورة.و قدم المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن مراحل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بالروافع بلغت 60%، ونسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة وصلت إلي 35%، وشبكات الانحدار إلي 55 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.و أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مليار و82 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين واستكمالًا لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كافة القطاعات.و قدم أعضاء برلمان شباب الشرقية الشكر للمحافظ لإتاحة الفرصة لهم، اليوم، لزيارة وتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف والصحي والطرق والاستماع من المسؤولين عن مراحل تنفيذ كل مشروع على حدة، مؤكدين أن ما يتم على أرض محافظة الشرقية من مشروعات حقيقية يمثل امتدادا لما ينفذ من مشروعات قومية على مستوى الجمهورية.