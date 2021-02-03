رفض استشكال سما المصري واستمرار حبسها عامين

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجي، محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها عامين مع استمرار حبسها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضي، عن أنه في 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، والتي شملت توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى".وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة في شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك- إنستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام.