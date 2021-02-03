الإسكندرية والقاهرة تتصدران.. خريطة دور رعاية المتسولين بالمحافظات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود 7 دور لرعاية المتسولين في المحافظات المصرية تضم 368 شخصا، وفقًا لآخر حصر أجرى لدور التأهيل الاجتماعى لذوى الصعوبات بالمحافظات عام 2018.وأوضح جهاز الإحصاء، أن دور رعاية المتسولين موزعة على مستوى 6 محافظات فقط، تتصدرهم الإسكندرية بدارين لرعاية 126 متسولا، يليها القاهرة بدار واحد يخدم 101 متسول، ثم أسيوط دار واحد يخدم 55 متسولا، المنوفية دار يتواجد بها 50 شخصا، الغربية دار بها 21 شخصا، الشرقية دار تضم 15 شخصا.