رغم قرار السسعودية.. انتظام حركة الركاب بمطار القاهرة (خاص)

أكدت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الحركة الركابية بصالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، تشهد خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا، رغم قرار السلطات السعودية بتعليق الرحلات الجوية بين المطارات المصرية والسعودية ابتداءا من الساعة التاسعة مساء اليوم، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية التى تتبعها السلطات السعودية في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار القاهرة الدولي قد استقبل خلال الساعات الماضية عدة رحلات تابعة لشركات الطيران المصرية والسعودية الوطنية والخاصة نقلت ما يقرب من 9 آلاف راكب بمختلف الجنسيات.وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسؤولي مطار القاهرة الدولي، بضرورة تسيهيل إجراءات السفر والوصول للوفود الركابية الوافدة والمغادرة بكافة مباني المطار الثلاثة، لعدم حدوث اية مشكلات او ازمات تعرقل سير الحركة الركابية داخل صالات السفر والوصول، وذلك في ظل الظروف الصحية الصعبة التى يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.