محافظ قنا يشهد الافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمدينة قفط

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة قفط، ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والذي تم تنفيذه تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبده صالح، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ محمد موسي رئيس مدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية.وذكر محافظ قنا أن المشروع يتكون من (محطة معالجة رئيسية بنظام برك الأكسدة - محطات رفع - خطوط طرد - عدايات - شبكات انحدار - أحواض الموازنة وخط طرد المياه المنقاة) وتصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع إلى 15 ألف م٣يوم، ويبلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع حوالي 120 ألف نسمة بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي 167 مليون جنيه.وشدد "الداودي" على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والأهالي للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بالكفاءة المطلوبة لتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع، وقدم محافظ قنا خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين على جهودهم المتميزة لانهاء مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.وأشار انه سيتم افتتاح مشروع الصرف الصحي بمدينة نقاده خلال الفترة القليلة القادمة، والذي تبلغ الطاقة الاستيعابية له 16 ألف م٣يوم بتكلفة 152 مليون جنيه، ويخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها، البالغ عدد سكانها ١٨٤ ألف نسمة.