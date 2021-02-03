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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الفيوم: 1156 من طلاب الجامعة يشاركون في محو الأمية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:44 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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قال أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن عدد المشاركين من طلاب جامعة الفيوم في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار قد شهد طفرة كبيرة، حيث تعدى عدد المشاركين أكثر من 1156 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة تم تدريبهم من خلال عدد من المحاضرات، والندوات، وورش العمل، على آليات وطرق محو الأمية والتواصل الفعال مع الطلاب الدارسين.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنه قد تم تفعيل الاعتماد على عدد من وسائل التواصل الإلكتروني لتسهيل إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة لإنشاء دليل كامل للمشروع على موقع الجامعة يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات والمزايا العلمية والعملية للطلاب المشاركين.

فيما أشارت آمال ربيع، المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمع محور محو الأمية، إلى موافقة الجهات المعنية بالمحافظة على تجهيز الفصول الدراسية بكافة المراكز والقرى لإنشاء فصول محو الأمية، على أن لا يزيد عدد الدارسين في الفصل الواحد عن 5 دارسين تحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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