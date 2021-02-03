بلقيس تطرح أغنية «حالة جديدة»

طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنيتها "حالة جديدة" بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروح والإخراج حسام الحسيني."حالة جديدة" هي الأغنية الرئيسية من ألبوم بلقيس المقبل والذي يحمل الاسم نفسه، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة على المنصات الرقمية.وكانت بلقيس قد شوقت جمهورها ببرومو الكليب على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع البرومو، خاصة وأنه كشف عن أسلوب جديد في تصوير الكليب، وهو ما وعدت به المطربة جمهورها بالبعد عن الرتابة والتكرار والأفكار التقليدية المعتادة.يذكر أن آخر أعمال المطربة بلقيس دويتو مع المطرب عيضة المنهالي، يحمل اسم "بحر ركبة"، من كلمات وألحان عيضة المنهالي، توزيع المايسترو مهند خضر.