فضل شاكر يتعاون مع الشاعرة جنان بـ«ليه» لأول مرة

أطلق الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد والذي حمل اسم "ليه"، في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية جنان، معلنًا من خلال هذا العمل أن العام 2021 سيشهد إطلاق ألوان غنائية متعددة، ليبرز العمل الجديد القيم الوجدانية، وإظهار الألم ووصف المكابدة والفراق، ومناجاة الحبيب بأجمل صور العشق التي تحملها القصيدة.وأغنية "ليه" تم إطلاقها على القناة الرسمية للشاعرة الإماراتية جنان على "يوتيوب"، وعلى كل الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل المتاجر الإلكترونية.وتقول كلمات الأغنية:ليه ما عادت الدنيا تسوى إلا بوجودك وليه ماعادت الأيام تحسب إلا بروياكإنت ياللي حلا هالكون كلّه بحضورك تفداك نفسي وين ماتأخِذها (هي ) وياكجنة حلا مفنودة هي بشوفة عيونك ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياكتعال خلِّنا نروي الحنايا بدفاها لحونك ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لي بحناياكسحرني العشق اللي كحلها جفونك دخيل انا الضحكة لا تحرمني سجاياكافداك انا وافدى اللحظه (اللي) بجنونك تاخذني لدنيا الغزل وتغزلني بمزاياكدخيلها الضحكه ارويني بغلا عيونك وانسج الاحلام بلمسة حلا يمناك