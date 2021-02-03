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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فضل شاكر يتعاون مع الشاعرة جنان بـ«ليه» لأول مرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:35 م
فضل شاكر
فضل شاكر
دعاء عبد المقصود
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أطلق الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد والذي حمل اسم "ليه"، في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية جنان، معلنًا من خلال هذا العمل أن العام 2021 سيشهد إطلاق ألوان غنائية متعددة، ليبرز العمل الجديد القيم الوجدانية، وإظهار الألم ووصف المكابدة والفراق، ومناجاة الحبيب بأجمل صور العشق التي تحملها القصيدة.

وأغنية "ليه" تم إطلاقها على القناة الرسمية للشاعرة الإماراتية جنان على "يوتيوب"، وعلى كل الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل المتاجر الإلكترونية.

وتقول كلمات الأغنية:

ليه ما عادت الدنيا تسوى إلا بوجودك وليه ماعادت الأيام تحسب إلا بروياك
إنت ياللي حلا هالكون كلّه بحضورك تفداك نفسي وين ماتأخِذها (هي ) وياك
جنة حلا مفنودة هي بشوفة عيونك ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك
تعال خلِّنا نروي الحنايا بدفاها لحونك ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لي بحناياك
سحرني العشق اللي كحلها جفونك دخيل انا الضحكة لا تحرمني سجاياك
افداك انا وافدى اللحظه (اللي) بجنونك تاخذني لدنيا الغزل وتغزلني بمزاياك
دخيلها الضحكه ارويني بغلا عيونك وانسج الاحلام بلمسة حلا يمناك

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