السجن عقوبة عامل عرض قطع أثرية للبيع بـ«فيس بوك»

عاقبت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، بالدائرة الابتدائية الأولى جنح، عامل بالسجن 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينشر مشاركات يعرض فيها قطع أثرية للبيع.تعود أحداث الواقعة، إلى 29 أغسطس 2019، عندما وجهت الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات بإدارة البحث الجنائي إلى إسماعيل.م.ف،عامل، مقيم بقرية حجازة قبلي، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، تهمة حيازة وبيع القطع الآثرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وكشفت التحريات، أن المتهم يستخدم حساب باسم "إسماعيل فكروره" ويقوم بعمل مشاركات به لعرض قطع أثرية للبيع على جروب باسم "بيع وشراء آثار فرعونية" وبتتبع الحساب توضح ارتباطه برقم هاتف محمول من خلاله توصلو لصور مرفقة بداخله من حساب المتهم على الفيس بوك.