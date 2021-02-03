جولة جديدة للجنة العسكرية الليبية لمناقشة خروج المرتزقة غدا

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية، اليوم الأربعاء، عن عقد، غدًا الخميس، لخمسة مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع في ليبيا، جولة جديدة من محادثاتها المباشرة في مدينة سرت، لبحث آليات خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.ومن المتوقع أن يبحث الوفدان العسكريان في اجتماع يوم غد، حلحلة هذا الإشكال، ويناقشا إعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن الأراضي الليبية ككل، إلى جانب فتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد وتأمينه، بحسب قناة العربية الاخبارية.و وقع طرفا الصراع في شهر أكتوبر من العام الماضي في مدينة جنيف السويسرية، اتفاقًا لوقف إطلاق النار، حدّدا بمقتضاه يوم 23 من شهر يناير الماضي موعدًا لخروج جميع المرتزقة من البلاد، لكن بحلول الموعد لم يتم تنفيذ هذا البند، وهو ما أثار تساؤلات حول جدية الليبيين في تحقيق هذا المطلب الأساسي لتسوية الصراع وتحقيق الاستقرار بالبلاد، خاصة مع استمرار تركيا في إرسال المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية.وتهدد التأخيرات الحالية في تنفيذ بنود الاتفاق العسكري بين الطرفين المتحاربين في ليبيا واستمرار الوضع الميداني الهشّ، بتقويض المسار السياسي الذي يشرف على نهايته، حيث بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية عملية اختيار مرشحي الوظائف التنفيذية في السلطة الجديدة التي سترى النور بعد يومين.