روسيا تريد زيادة إنتاج لقاح «سبوتنيك-في» في الخارج

تريد روسيا زيادة إنتاج لقاحها "سبوتنيك-في" في الخارج، على ما قال الناطق باسم الكرملين اليوم الأربعاء، بعد يوم من نشر النتائج المشجعة لهذا اللقاح في مجلة "ذي لانسيت" العلمية.وقال ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "في المستقبل القريب، نعتزم بدء الإنتاج في دول أجنبية لتلبية الطلب المتزايد (على اللقاح) في مزيد من البلدان".وأظهرت نتائج نشرتها الثلاثاء مجلة "ذي لانسيت" الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الذي اتهمت روسيا بانها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91،6% ضد كوفيد-19 المصحوب بعوارض.