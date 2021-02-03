عبد النبي تطالب بتخفيض أسعار الكهرباء في أسوان بسبب شدة الحرارة

طالبت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعقيبا على البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بخفض أسعار الكهرباء بنسبة معقولة لمحافظة أسوان، نظرا للطبيعة المناخية للمحافظة وارتفاع درجة الحرارة بها تقريبا طول العام، ما يستدعى استخدام التكييفات وما يترتب عليها من استهلاك عالي للطاقة الكهربية وارتفاع قيمه الفواتير مما يمثل عبئا كبيرا جدا على المواطن الأسواني.وأضافت عبدالنبى، النائبة عن محافظة أسوان، في ردها على الوزير، أنه فيما يتعلق بالشق التجاري هناك تراكم قرائات وأقساط فى الإيصالات بطريقة مجحفة بما يرفع قيمة الفواتير إلى مبالغ يعجز المواطن ميسور الحال عن دفعها فما بالنا بالمواطن الذى يتقاضى معاش تكافل وكرامة، والذى لا يتعدى ربع قيمة هذه الفاتورة، قائلة: "أرجو من حضرتك الاهتمام بهذه الشريحة لأنها تعانى كثيرا".وتسائلت النائبة: "لما لا يتم إعادة هيكلة الشبكات لمحافظة أسوان بتغيير الأسلاك والمحولات لرفع وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا إمداد الهندسات بوسائل النقل المناسبة وسد العجز فى الفنيين حتى يتمكن فريق العمل من مواكبة الأعطال وسرعة حلها مما يترب عليه تجويد الخدمة المواطنين".وتابعت: "لماذا لا يتم البدأ في استبدال أسلاك الضغط العالي المارة داخل الكتل السكنية وفوق الأراضي الزراعية إلى كابلات أرضية، وذلك لتفادي المخاطر التى تسببها للمواطنين من حرائق وأضرار صحية".وطالبت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كذلك بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة وتسوية المديونات الخاصة بها وذلك للحفاظ على الصناعة المصرية.