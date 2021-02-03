عبد النبي تطالب بتخفيض أسعار الكهرباء في أسوان بسبب شدة الحرارة

عبد النبي تطالب بتخفيض أسعار الكهرباء في أسوان بسبب شدة الحرارة
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:38 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
طالبت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعقيبا على البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بخفض أسعار الكهرباء بنسبة معقولة لمحافظة أسوان، نظرا للطبيعة المناخية للمحافظة وارتفاع درجة الحرارة بها تقريبا طول العام، ما يستدعى استخدام التكييفات وما يترتب عليها من استهلاك عالي للطاقة الكهربية وارتفاع قيمه الفواتير مما يمثل عبئا كبيرا جدا على المواطن الأسواني.
وأضافت عبدالنبى، النائبة عن محافظة أسوان، في ردها على الوزير، أنه فيما يتعلق بالشق التجاري هناك تراكم قرائات وأقساط فى الإيصالات بطريقة مجحفة بما يرفع قيمة الفواتير إلى مبالغ يعجز المواطن ميسور الحال عن دفعها فما بالنا بالمواطن الذى يتقاضى معاش تكافل وكرامة، والذى لا يتعدى ربع قيمة هذه الفاتورة، قائلة: "أرجو من حضرتك الاهتمام بهذه الشريحة لأنها تعانى كثيرا".
وتسائلت النائبة: "لما لا يتم إعادة هيكلة الشبكات لمحافظة أسوان بتغيير الأسلاك والمحولات لرفع وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا إمداد الهندسات بوسائل النقل المناسبة وسد العجز فى الفنيين حتى يتمكن فريق العمل من مواكبة الأعطال وسرعة حلها مما يترب عليه تجويد الخدمة المواطنين".
وتابعت: "لماذا لا يتم البدأ في استبدال أسلاك الضغط العالي المارة داخل الكتل السكنية وفوق الأراضي الزراعية إلى كابلات أرضية، وذلك لتفادي المخاطر التى تسببها للمواطنين من حرائق وأضرار صحية".
وطالبت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كذلك بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة وتسوية المديونات الخاصة بها وذلك للحفاظ على الصناعة المصرية.
وأضافت عبدالنبى، النائبة عن محافظة أسوان، في ردها على الوزير، أنه فيما يتعلق بالشق التجاري هناك تراكم قرائات وأقساط فى الإيصالات بطريقة مجحفة بما يرفع قيمة الفواتير إلى مبالغ يعجز المواطن ميسور الحال عن دفعها فما بالنا بالمواطن الذى يتقاضى معاش تكافل وكرامة، والذى لا يتعدى ربع قيمة هذه الفاتورة، قائلة: "أرجو من حضرتك الاهتمام بهذه الشريحة لأنها تعانى كثيرا".
وتسائلت النائبة: "لما لا يتم إعادة هيكلة الشبكات لمحافظة أسوان بتغيير الأسلاك والمحولات لرفع وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا إمداد الهندسات بوسائل النقل المناسبة وسد العجز فى الفنيين حتى يتمكن فريق العمل من مواكبة الأعطال وسرعة حلها مما يترب عليه تجويد الخدمة المواطنين".
وتابعت: "لماذا لا يتم البدأ في استبدال أسلاك الضغط العالي المارة داخل الكتل السكنية وفوق الأراضي الزراعية إلى كابلات أرضية، وذلك لتفادي المخاطر التى تسببها للمواطنين من حرائق وأضرار صحية".
وطالبت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كذلك بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة وتسوية المديونات الخاصة بها وذلك للحفاظ على الصناعة المصرية.