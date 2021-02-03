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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه برفع تشوينات فرز القمامة بأرض فضاء بمنيا القمح

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:34 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع تشوينات فرز القمامة والمتراكمة بقطعة أرض فضاء بالطريق الدائري للمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري بمنيا القمح والتي تم الانتهاء منها بطول 2.7 كم وبعرض 10 متر لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض تستخدم في تشوين وفرز القمامة ليأمر رئيس المدينة برفعها فورًا حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ولإعادة الوجه الجمالي الحضاري للمدينة.

وكان المحافظ قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة والتي تؤثر بشكل سلبي علي نظافة المدن، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من شباب برلمان الشرقية.

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