«الزراعة»: محاصيل الحبوب تعمل على خصوبة التربة

أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن خطة الوزارة للتوسع في زراعة الفول البلدي تتم وفقًا لمبررات علمية تعتمد على أهمية دور المحاصيل البقولية: مثل الفول البلدي والعدس والحمص والترمس والحلبة في الاقتصاد القومي والأمن الغذائي للمصريين، ودورها المهم في الدورة الزراعية الذي يتلخص فى المحافظة على خصوبة التربة من خلال تثبيت نتروجين الهواء الجوي وتحسين إنتاجية المحاصيل التالية.

وأضاف "خليل"، أن التوسع في زراعة الفول البلدي يأتي باعتبار أنه أهم المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية فى مصر كونه غذاء رئيسيًا لغالبية أطياف الشعب المصري بما يعنى أمنًا غذائيًا لا يقل أهمية عن رغيف العيش.

وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الميزة النسبية لزراعة الفول تنعكس على نسبة المساحة المنزرعة من المحصول مقارنة بإجمالي مساحة المحاصيل البقولية، حيث تشكل المساحة المنزرعة من الفول البلدي 85% من إجمالي مساحة المحاصيل البقولية وتعتبر الإنتاجية المحصولية للفدان التي تحققت في مصر من أعلى الإنتاجية فى العالم، بفضل الجهود البحثية التي بذلت خلال السنوات الماضية التي أسفرت عن التوسع في 12 صنف فول بلدى عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض والآفات والمتحملة للهالوك، وكذلك أقل في الاحتياجات المائية والتوصل إلى حزم التوصيات الفنية التي من شأنها تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة لهذه الأصناف.