برلماني لوزير الكهرباء: المواطن يشكو من ارتفاع قيمة الفوايتر

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة في يناير 2020 لإلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، وتم الموافقة من الوزير للتطبيق من 1 يوليو المقضي لكن تم تجاهل الاتفاق.وأضاف منصور، في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبًا عللا بيان وزير الكهرباء، محمد شاكر، أنه في مشروع الموازنة الجديد تتجه الوزارة لإلغاء الدعم نهائيًا، مشيرا إلى أنه يجب مراعاة محدودي الدخل وبعض الفئات مثل تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن دعم القطاع الصناعي بمبلغ 22 مليار جنيه، والمواطن البسيط يستحق الدعم.وفيما يتعلق بمشاكل عدادات الكهرباء والقراءات الجزافية، قال "منصور"، إن وصول الفائض عام 2018- 2019 حوالء ٥٠ % وهو أمر جيد، حيث تم دراسة استغلاله بالصورة المثلى ونطلب موافاتنا بالخطة.وتابع النائب: "منذ 4 سنوات كان سعر برميل البترول 60 دولارا وتكلفة الكيلو وات 95 قرش، في حين أن سعر البرميل الحالي 40 دولارا وتكلفة الكيلو وات 120 قرشا، وفي ظل وجود فائض، ما موقف منظومة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة؟، وما سبب ارتفاع نسب الفقد الذي وصل إلى 220%؟، في حين أن المعدلات العالمية 8% بحسب بيانات البنك الدولي، فما خطة الوزارة لإحلال وتجديد الشبكات؟".