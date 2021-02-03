بيطري القاهرة يضبط كميات من اللحوم الفاسدة بالأحياء

واصلت مديرية الطب البيطري أعمالها الرقابية للأسواق بناء على تعليمات الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة.وتشكلت لجنة من دكتورة لويس شنودة مدير إدارة النزهة، والدكتورة رحاب محمد والدكتورة ماجدة رمسيس، وتم ضبط لحوم بقرية غير صالحة بعدد من الأحياء، وبها علامات فساد وكمية من الكبد والسجق المنتهي الصلاحية وغير الصالح، بالإضافة إلى مضبوطات لحوم مجمدة تم إذابتها وعليها بطش حمراء للإيهام أنها لحوم بلدية ومخالفة للمواصفات القياسية، وأيضا ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالمصادرة والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بإعدام المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك.