النواب يطالبون «شاكر» بمراعاة الفقراء في فواتير الكهرباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالبة أعضاء المجلس بمراعاة أوضاع الفقراء في فواتير الكهرباء، حيث طالب النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بمراعاة الفقراء من أبناء مصر في فواتير الكهرباء، قائلًا: "المواطن يتكهرب من ارتفاع فواتير الكهرباء، يرجى مراعاة الغلبان".وقال النحال، إنه لا يمكن إنكار التحسن الملحوظ والفاعل في استقرار الكهرباء وعدم انقطاعها لاسيما في محافظة البحيرة، داعيًا إلى أهمية مراجعة وتطوير أعمدة الكهرباء التي تتسبب في صعق بعض المواطنين ومن ثم وفاتهم، مع ضرورة وضع عازل لمنع "الكهربة"تدرج ضمن تكلفة إنشاء هذه الأعمدة.من جهته، دعا النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود نظام مميكن ذكي يراعي الفوارق الطبقية في تحصيل فواتير الكهرباء وليس قائم على الشرائح كما هو معمول حاليا، بقوله: "مينفعش اللي مولع لمبة فوق التربة يتحاسب زي اللي قاعد في قصر".وأضاف داوود: "لا ينكر أحد المجهودات المبذولة التي أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي، لكن لا يمكن أن يكون لدينا وفر، معاملة جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم".