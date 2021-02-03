محافظ الفيوم يكرم الفائزين بالمسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد، بالتعاون مع محافظة الفيوم، خلال شهر رمضان الماضي تحت عنوان" النساء في القران " بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وإيناس عبد العزيز، وأماني شيلابي ممثلي إذاعة القرأن الكريم.و قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المسابقة تُنظم لحفظة القران الكريم بمحافظات شمال الصعيد وهي ( الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا)، وقد شمل التكريم شهادات تقدير للفائزين، ومبالغ مالية.و هنأ محافظ الفيوم، جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية، والتي تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية، وتدعو الى التسامح، كما تهدف الى القضاء على الأفكار الهدامة، موضحا خلال اللقاء أن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يساهم في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، وحريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان.جدير بالذكر، أن الفائزين في المسابقة هم، أحمد عمر عبد الستار، وأحمد عبد الجواد رياض، ومحمد عبد الحميد عبد الحميد، ورمضان محمد عبد الفتاح.