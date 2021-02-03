محافظ الفيوم يكرم الفائزين بالمسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

محافظ الفيوم يكرم الفائزين بالمسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:30 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد، بالتعاون مع محافظة الفيوم، خلال شهر رمضان الماضي تحت عنوان" النساء في القران " بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وإيناس عبد العزيز، وأماني شيلابي ممثلي إذاعة القرأن الكريم.
و قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المسابقة تُنظم لحفظة القران الكريم بمحافظات شمال الصعيد وهي ( الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا)، وقد شمل التكريم شهادات تقدير للفائزين، ومبالغ مالية.
و هنأ محافظ الفيوم، جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية، والتي تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية، وتدعو الى التسامح، كما تهدف الى القضاء على الأفكار الهدامة، موضحا خلال اللقاء أن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يساهم في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، وحريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان.
جدير بالذكر، أن الفائزين في المسابقة هم، أحمد عمر عبد الستار، وأحمد عبد الجواد رياض، ومحمد عبد الحميد عبد الحميد، ورمضان محمد عبد الفتاح.
و قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المسابقة تُنظم لحفظة القران الكريم بمحافظات شمال الصعيد وهي ( الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا)، وقد شمل التكريم شهادات تقدير للفائزين، ومبالغ مالية.
و هنأ محافظ الفيوم، جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية، والتي تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية، وتدعو الى التسامح، كما تهدف الى القضاء على الأفكار الهدامة، موضحا خلال اللقاء أن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يساهم في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، وحريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان.
جدير بالذكر، أن الفائزين في المسابقة هم، أحمد عمر عبد الستار، وأحمد عبد الجواد رياض، ومحمد عبد الحميد عبد الحميد، ورمضان محمد عبد الفتاح.