رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يكرم الفائزين بالمسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:30 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
طباعة
كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد، بالتعاون مع محافظة الفيوم، خلال شهر رمضان الماضي تحت عنوان" النساء في القران " بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وإيناس عبد العزيز، وأماني شيلابي ممثلي إذاعة القرأن الكريم.

و قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المسابقة تُنظم لحفظة القران الكريم بمحافظات شمال الصعيد وهي ( الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا)، وقد شمل التكريم شهادات تقدير للفائزين، ومبالغ مالية.

و هنأ محافظ الفيوم، جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية، والتي تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية، وتدعو الى التسامح، كما تهدف الى القضاء على الأفكار الهدامة، موضحا خلال اللقاء أن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يساهم في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، وحريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان.

جدير بالذكر، أن الفائزين في المسابقة هم، أحمد عمر عبد الستار، وأحمد عبد الجواد رياض، ومحمد عبد الحميد عبد الحميد، ورمضان محمد عبد الفتاح.

موضوعات متعلقة

خطوات ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021 على الأقمار الصناعية

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

الصور

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

image description

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

image description

بروتوكول تعاون مصري روسي بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر