رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أبوالعلا»: نجاحات الكهرباء أبلغ رد على من يُهاجمون مصر في ملف حقوق الإنسان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:28 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
طباعة
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر حققت نجاحًا غير مسبوق في قطاع الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن «وهذا أبلغ رد على من يهاجمون مصر في ملف حقوق الإنسان».

وتابع في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، خلال الجلسة العامة للبرلمان: «أليس أن يعيش المواطن في وجود الكهرباء حق من حقوق الإنسان؟»، متسائلا: «هل تناسوا من يهاجمون مصر أننا كنا نتناوب ساعات الظلام في السابق؟».

وفي سياق مختلف، أشار أبو العلا، إلى مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية، وهو مشروع للطاقة المتجددة بمثابة سد عالي جديد، وهي المزرعة الشمسية الأولى في أفريقيا، مؤكدا أن هناك قصور في الترويج لهذا المشروع من أجل إظهاره للعالم.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء بتبني مشروع اكتتاب عام للاستمثار في هذا القطاع الذي يحقق مكاسب كبيرة، لاسيما وأن فوائد البنوك تراجعت.

وأكد أن مصر لديها من المقومات للاسثمار في قطاع الكهرباء مثل الصحراء الكبيرة في الواحات وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وغيرها، قائلا: الناس معاها فلوس وعايزة تستثمر في قطاعات مضمون مكسبها مثل الكهرباء.

وقال: «العدادات الكودية تعتبر طوق نجاة للمصالحات لتأخذ الدولة حقها، إلا أن هناك تقاعس في توزيع هذه العدادات، إما بسبب الإجراءات والأوراق أو عدم توافر العدادات في الأساس».

وانتقد أيمن أبو العلا، عدم تطبيق القرار الخاص بتحميل الإدارات المحلية فواتير استهلاك الكهرباء لدور العبادة "المساجد - الكنائس"، مشيرًا إلى أن الإدارات المحلية لا تدفع والموطنين هم من يجمعوا من أجل دفع الاستهلاك.

واختتم «أبوالعلا» تعقيبه على بيان الوزير قائلًا: «من غير المعقول ونحن في القرن الواحد والعشرين أن تعيش قرية بدون كهرباء مثل "الحيز" في الواحات، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذا الملف لإنارة القرية لا يحتاج إلا بضع ملايين جنيه حتى يعيش الأهالي في النور».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

الصور

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

image description

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر